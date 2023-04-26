اقتصاد

دهوك تحتضن أول معرض لتأمين فرص عمل لشباب المحافظة

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شارك في المعرض 45 شركة
شارك في المعرض 45 شركة
کوردستان دهوك جامعة دهوك كويستان محمد داوود أتروشي

أربيل (كوردستان 24)- افتُتِح اليوم الأربعاء، بجامعة دهوك وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، أول معرض لتوظيف الشباب وتأمين فرص عملٍ لهم.

حضر الافتتاح، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، كويستان محمد، ورئيس جامعة دهوك الأستاذ الدكتور داوود أتروشي.

وقالت وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، لـ كوردستان 24: "شارك في المعرض أكثر من 45 شركة، وعرضوا أعمالهم".

وأضافت: "المهمة الأساسية لهذه الشركات هي إيجاد فرص عمل لشباب دهوك، وفد قدم عشرات الشباب سيرهم الذاتية، للحصول على العمل وفق تخصصهم".

وأكّدت محمد أنه "منذ أن بدأت التشكيلة الوزارية التاسعة بالعمل، باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنعاش القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لشباب إقليم كوردستان".

وقالت: "هذه الخطوة كانت من أولويات برنامج التشكيلة التاسعة في حكومة كوردستان".

وحول معدل البطالة في صفوف الشباب بالإقليم، قالت محمد: "أعتقد أن المعدل مرتفع وهناك عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية المهنية عاطلون عن العمل".

وأكدت في الوقت ذاته، أن "مجلس الإحصاء لديه أرقام دقيقة بعدد الشباب العاطل عن العمل، مع ذلك تبقى البطالة مشكلة مهمة في إقليم كوردستان".

 

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