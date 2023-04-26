بالفديو | الاسماك تستعرض جمالها في مياه سد دربنديخان.. وغرفة مراقبة لمنع الصيد

أربيل (كوردستان24)- سد دربنديخان، حيث الطبيعة الخلابة والاجواء الرائعة، تستعرض الاسماك وتطفو فوق سطح المياه، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، وتختلف كل سمكة عن الاخرى حسب حجمها ونوعها.

الاسماك في سد دربنديخان بالاضافة الى استعراض جمالها، تطفو فوق المياه لتناول الاسماك الصغيرة.

يتم مراقبة المكان من خلال كامرات المراقبة لمنع الصيد، موظفو غرفة التحكم والمراقبة في سد دربنديخان يعملون ليلاً ونهاراً.

هيمن، شاب كوردي من أهالي المنطقة، مدير غرفة التحكم في سد دربنديخان، وهو على دراية تامة حول مراقبة السد، وقد وفروا منطقة آمنة للاسماك الكبيرة.

وقال هيمن لكوردستان24 "نحن خمسة فرق ويتكون كل فريق من شخصين، نعمل هنا لـ24 ساعة بالتناوب، ومن خلال 75 كامرة مراقبة، نراقب السد وكذلك الطبيعة الجميلة هنا في السد.

في الايام التي تكون فيها سرعة الرياح ضعيفة، تظهر الاسماك الكبيرة فوق سطح المياه بشكل أكبر، ومن أبرزها سمك "سلفر" و "سوره" يظهران ويستعرضان بشكل جميل.

هيمن ليس لوحده، فقد أتى زملاؤه لالقاء نظرة على المناظر الطبيعية الخلابة في السد.

على الرغم من أن هذه الاسماك الكبيرة تعطي منظراً جميلاً للمكان، إلا أنها تضر بجميع الاسماك الصغيرة، لانها تأكلها.

ويضيف همين مدير غرفة التحكم في السد لكوردستان24 "في الايام ذات الاجواء المعتدلة والمشمسة، تطفو الاسماك الكبيرة فوق المياه، ويطفون عادة كمجموعات كبيرة وصغيرة، ويبلغ وزن السمكة الواحدة حوالي 100 كيلوغرام".

مساحة كبيرة من المياه خلف السد، منطقة آمنة لهذه الاسماك، وهذا الامان السبب الرئيسي في تكاثر هذه الاسماك، وتزداد أوزانهم يوماً بعد اخر، وأكثر نوع موجود في هذه المياه هي سمكة "سلفر".