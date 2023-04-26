معهد الجزيرة ومؤسسة كوردستان 24 ينظّمان دورة التقديم التلفزيوني

أربيل (كوردستان 24)- ينظّم معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، دورةً في مجال التقديم التلفزيوني بأربيل، بإشراف الصحفية فدى باسيل.

تستمر الدورة لمدة خمسة أيام، تبدأ اعتباراً من 4 يونيو حزيران ولغاية 8 من الشهر ذاته.

ويشترط على المتقدّم، أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو أن يكون طالباً جامعياً في قسم الإعلام أو لديه خبرة مهنية في مجال العلاقات العامة.

يمكن للراغبين بالتسجيل أو معرفة معلومات أكثر عن الدورة، زيارة الرابط

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاتصال عبر الرقمين أدناه:

0750-543-2424

0750-542-2424