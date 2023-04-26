مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني في هجومٍ شمالي إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مقتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في هجومٍ بشمالي إيران نفذه مسلح تم اعتقاله فيما بعد.

وكان آية الله عباس علي سليماني واحداً من 88 عضواً في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.

وقالت الوكالة نقلاً عن مسؤول إنّ آية الله سليماني "اغتيل صباح اليوم (الأربعاء) في هجوم مسلح" في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومتراً شمال طهران.

وأضافت الوكالة أنّ "المهاجم اعتقل من قبل القوات الأمنيّة".

وشغل آية الله سليماني منصب ممثّل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في مدينة كاشان وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوًا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيّاً يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريًا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريّاً، وفق فرانس برس.

وفي نيسان 2022، أدى هجوم نفذه جهاديون مشتبه بهم في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) إلى مقتل اثنين من رجال الدين الشيعة.