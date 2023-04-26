مصيف وادي سي پركا السياحي الخلاب ..الامطار والسيول جعلته يتوقف عن استقبال محبيه .

أربيل (كوردستان 24 )- وادي هفندكا بداية الطريق المؤدي الى وادي سي پركا السياحي اي ( الثلاثة جسور ) التابع لقضاء العمادية في محافظة دهوك .. الامطار الغزيرة والسيول الاخيرة التي حدثت قبل ايام أثرت بشكل سلبي على هذا الطريق الذي يحتاج الى إعادة تأهيل من جديد .

في الاوقات الاعتيادية تصل أعداد المظلات والاماكن السياحية المخصصة لرواد المكان الى أكثر من 300 مظلة يعمل فيها نحو 350 شخصا ..

الذين يعملون في هذا الوادي قالو انهم وخلال عقود من الزمن لم يشاهدوا هكذا امطار وسيول وأثرت على المنطقة بهذا الشكل .

قبل حدوث السيول كان هذا الوادي مكتظا بالسياح ، اما الان وبسبب تأثر الطريق لم نشاهد اي سائح فيه ،، وفي ايام الجمعة تصل اعداد السياح الى اكثر من خمسة الاف للاستمتاع بالمكان ومياهه الباردة ،ولذلك يدعوا اهالي المنطقة دعوات الى الجهات المعنية بالاسراع في اعادة تأهيل طريقه .