سیاسة

بتكلفة أكثر من 450 مليون دينار.. أربيل تعتزم بناء مأوى للكلاب السائبة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- تعتزم السلطات المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بناء مأوى كبير لاحتواء الكلاب السائبة التي تتزايد أعدادها بكثرة، خارج المدينة، وباتت هذه الظاهرة تشكل قلقا لدى سكان المدينة.

وقال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد، لكوردستان 24، ان محافظة أربيل تعتزم بناء مأوى للكلاب، بمساحة 20 دونم، وبتكلفة مالية تبلغ 455 مليون دينار.

وأشار علي رشيد الى أن الخطوة الأولى في حل مشكلة الكلاب السائبة، ستكون بإخصاء الكلاب حتى يتوقف تكاثرها.

ويوجد بالفعل مأوى للكلاب في أربيل، لكنه لا يفي بالعدد المتزايد للكلاب المنتشرة في المنطقة.

وأُبلِغ في أربيل شهر آذار الماضي فقط، عن حدوث 124 حالة اعتداء لكلابٍ ضالة على المواطنين.

ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو 20 ألف كلبٍ ضال بالمدينة وضواحيها.

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