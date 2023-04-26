ثلاثة سدود استراتيجية في كوردستان بِسعة تخزينية تبلغ مليار متر مكعب من المياه

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء 26 نيسان 2023، إنشاء ثلاثة سدود استراتيجية في إقليم كوردستان، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية.

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة الإقليم، لموقع الحكومة إن هذه السدود الثلاثة سيكون بمقدورها خزن مليار متر مكعب من المياه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة اقليم كوردستان لمواجهة ظاهرة الجفاف والاهتمام بتخزين المياه، وحماية الامن المائي وتطوير الواقع المائي في كوردستان.

وجاء القرار ببناء السدود الثلاثة في محافظتي أربيل ودهوك وإدارة رابرين المستقلة، وهي تحمل هذه الاسماء على التوالي (دلكه، منداواو، باكرمان).

وقال وزير الزراعة والموارد المائية في كوردستان: "لقد اعدت المديرية العامة للسدود في اقليم كوردستان الخرائط والمخططات لبناء هذه السدود التي ستشكل قاعدة ثابتة لتعزيز الامن المائي ورفع نسبة المياه في اقليم كوردستان".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شهد العام الماضي 2022 بناء سدين في ادارة كرميان وقضاء دربنديخان، وبدأت عملية تخزين المياه فيهما خلال العام الحالي، بقدرة استيعابية تصل 22 مليون متر مكعب من المياه.

وبإكمال بناء هذه السدود الثلاثة إضافة إلى تخزينها لمليار متر مكعب من المياه، ستتمكن من سد الحاجة للمياة وتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير قطاعي الزراعة والري في إقليم كوردستان.