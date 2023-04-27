اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر كبيرة

author_image سوار أحمد
العالم النفط الاسعار

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، حيث لقيت بعض الدعم بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين مدفوعة بمخاوف من ركود أمريكي وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك .

وجرى تداول خام برنت عند 77.89 دولارًا للبرميل، بارتفاع 20 سنتًا أو 0.15 بالمئة اعتبارًا من الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش. 

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2 بالمئة ليتداول عند 74.42 دولارًا.

وتراجعت أسعار النفط قرابة 4 بالمئة يوم أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة في الجلسة السابقة مع مخاوف من الركود تلقي بظلالها على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت حصة أوبك من واردات الهند النفطية بأسرع وتيرة في 2022/23 إلى أدنى مستوياتها في 22 عامًا على الأقل مع زيادة تناول النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضًا مشترياتها من نفط الأورال الروسي.

وسيكون تحميل النفط من الموانئ الغربية لروسيا في أبريل هو الأعلى منذ 2019 ، فوق 2.4 مليون برميل يوميًا ، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.

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