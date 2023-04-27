أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، وصول الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان إلى بورتسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحّاف، في بيان، إن "الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى بورتسودان".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.