سیاسة

عالم الزلازل الشهير فرانك هوجربيتس يحذر من وقوع هزة ارضية مدمرة خلال إسبوع

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العالم

أربيل (كوردستان 24 ) - حذر عالم الزلازل الهولندي رانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة المقبلة، في مناطق جنوب وشرق نيوزيلندا والمكسيك.
وقال عالم الزلازل الهولندي، في تدوينه له عبر حسابه على "تويتر": "قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في 28 أبريل، في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى".
وأضاف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، أن من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح بين 29 أبريل و1 مايو.

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