وزير خارجية جنوب السودان: البرهان وافق مبدئيا على لقاء حميدتي

أربيل (كوردستان 24 ) - وافق قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بشكل مبدئي على لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حسبما قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو.

وأضاف داو خلال محادثة هاتفية، لـ"سكاي نيوز عربية" مساء الأربعاء، أن رئيس بلاده سلفا كير يتواصل مع البرهان وحميدتي منذ الثلاثاء، لإجراء لقاء بين الجانبين وحل الأزمة الراهنة، كما أن كير دعا طرفي الصراع في السودان لوقف إطلاق النار، مبديا استعداده لزيارة الخرطوم في أي وقت.

وأكد الجيش السوداني أن مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" تتضمن إيفاد ممثل عن الجيش وقوات الدعم السريع إلى جوبا للتفاوض.