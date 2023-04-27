بدءُ عملية التصويت في الانتخابات التركية للمقيمين خارج تركيا اليوم

أربيل (كوردستان 24 ) -بدأت صباح اليوم الخميس، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، على المعابر الحدودية للمواطنين المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد.

وأقامت اللجنة العليا للانتخابات صناديق اقتراع في المعابر المفتوحة مع بلغاريا واليونان.

وتستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية على مدار 24 ساعة يوميا حتى 14 مايو/ أيار المقبل.

فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو المقبل، لانتخاب مرشحيهم.

ويتنافس على منصب الرئاسة، الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".وعن تحالف الأمة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية "محرّم إينجه" رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحا عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات ألغت صناديق الاقتراع في السودان.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات، فإن 3 ملايين و416 ألفاً و671 ناخباً خارج البلاد سيصوتون في الانتخابات اعتباراً من 27 نيسان/ إبريل الجاري وحتى 9 أيار/ مايو المقبل، وستكون صناديق الاقتراع مفتوحة في كل الأيام حتى في العطلات.

ويبلغ عدد الصناديق في المعابر الجمركية 4671 صندوقاً، فيما يصوت في الانتخابات للمرة الأولى خارج تركيا 277 ألفاً و646 ناخباً.

وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/ أيار المقبل، في انتخابات وصفت بأنها "مفترق طرق" من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها المعارضة بأنها "انتخابات مصيرية".