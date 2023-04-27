العراق سابع دولة عربیة من حیث أرخص الدول من حيث تكلفة الطعام والاردن الاغلى

أربيل (كوردستان 24 ) - بحسب موقع "نامبيو" الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية ، وحصل العراق على المرتبة السابعة على مستوى الدول العربية من حيث أرخص أسعار المطاعم والاردن الاغلى .

ونشر الموقع جدولا حول ارخص الدول في المطاعم والقوة الشرائية للفرد واطلعت عليه كوردستان 24 ان "سيرلانكا جاءت اولا بأرخص المطاعم حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط المستوى 12 دولاراً، في حين بلغت القوة الشرائية للفرد 16%، تليها الجزائر ثانيا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط المستوى 13.6 دولارا والقوة الشرائية فيها 26.9%، في حين جاءت باكستان ثالثا حيث متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط المستوى 13.7 دولارا والقوة الشرائية للفرد فيها 24.4%، تلتها تونس رابعا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام 14.4 دولارا والقوة الشرائية للفرد 30.0% ، وجاءت الهند خامسا بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام فيها 15.7 دولارا".

وتابع ان "اندونيسيا جاءت سادسا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط المستوى 16 دولارا والقوة الشرائية للفرد 27.5%، تليها بنغلاديش سابعا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط المستوى 16.6 دولارا والقوة الشرائية للفرد فيها 26.9%، تليها ثامنا النيبال حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط المستوى 17.3 دولارا والقوة الشرائية للفرد فيها تبلغ 21.8%، تليها كولومبيا تاسعا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط 17.3% والقوة الشرائية للفرد فيها 31.1%، وتأتي مصر عاشرا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط 18 دولارا والقوة الشرائية للفرد فيها 21.9%، فيما تذيلت جزر برمودا بأغلى تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط بـ 143.3 دولارا تسبقها سويسرا بـ 109.5 دولارات". .

عربيا تأتي الجزائر اولا بأرخص المطاعم حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط 13.6 دولارا، تليها تونس ثانيا بـ 14.4 دولارا، ومن ثم جاءت مصر ثالثا بـ 18 دولارا، ومن ثم جاءت سوريا رابعا بـ 19 دولارا، وليبيا خامسا بـ 19.3 دولارا، وجاءت المغرب سادسا بـ 19.7 دولارا، تلاها العراق سابعا وبالمرتبة 37 عالميا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط فيه 25.1 دولارا ومؤشر القوة الشرائية للفرد فيه 44.5%، يليه اليمن ثامنا بـ 31.2 دولارا، تليه السعودية تاسعا بـ 38 دولارا وجاءت بالمرتبة العاشرة دولة عمان بـ 40.1 دولارا، تليها الاردن بالمرتبة الـ 11 بـ 40.6 دولارا.