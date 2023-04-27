سیاسة

الصحاف يعلن بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان

author_image سوار أحمد
العراق الصحاف إجل الجالية العراقية السودان

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان.

وقال الصحاف ،لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم البدء بعملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان".

وأضاف "اصطحبنا معنا أعداداً من الجاليات العربية وقدمنا الإغاثة الطبية والإنسانية لهم".

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، وصول الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان إلى بورتسودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة ، أحمد الصحّاف، في بيان إن "الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى بورتسودان".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، أول أمس الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

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