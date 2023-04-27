وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر آذار الماضي

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليوناً و 913 الف و27 برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و506 مليونا و401 الف دولار.

واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و875 الف و692 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و727 الف و494 برميلا.

ولفتت الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 74.385 دولارا.

وإن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .