أمن أربيل يُفكك عصابة تُدير عمليات الغش في الإمتحانات الوزارية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان اليوم الخميس، تفكيك عصابة تُدير وتروج لعمليات الغش للاسئلة الوزارية بين صفوف الطلبة.

وتوعدت الوزارة بعقوبات مشدّدة بحق من يرتكب جريمة تسريب اسئلة الامتحانات الوزارية.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد للصحفيين، على هامش حضوره افتتاح مدرسة المعالي في أربيل، "نسترعي انتباه الكادر التدريسي والطلبة بأن أي تداول للاسئلة بشكل غير شرعي فإن عقوبته القانونية تصل إلى الحبس لأكثر من 3 سنوات".

وبين أن الموظف الحكومي تكون عقوبته الضعف لتصل إلى الحبس 6 سنوات مع الطرد من الوظيفة، ولن يعود إليها مجدا.

وأضاف حمه سعيد، أن مديرية الأمن (الآسايش) في أربيل تمكنت أول امس من إلقاء القبض على أفراد عصابة تدير عمليات الغش، وذلك بشكوى من الوزارة ولم نكشف عن تفاصيل هذه العملية للإعلام لكي يطمئن الطلبة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات الوزارية في إقليم كوردستان للصفوف المنتهية للعام الدراسي 2022 - 2023 في شهر حزيران المقبل.