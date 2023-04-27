واشنطن تجدد رفضها "التطبيع" مع دمشق

أربيل (كوردستان24)- شدَّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، على عدم تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد "في ظلّ غياب تغيّر سياسي دائم".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، في تغريدة على "تويتر"، أنَّ باربرا ليف اجتمعت مع "هيئة التفاوض السورية" (المعارضة) لـ"التأكيد على أنَّ سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغيَّر: لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب تغيير سياسي دائم، والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك دور المعارضة السورية".

وفي المقابل، أعلنت "قوى الثورة والمعارضة السورية" أنَّ وفداً من "هيئة التفاوض" التقى باربرا ليف في واشنطن أول من أمس وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت أنَّ رئيس "هيئة التفاوض" أكَّد للمسؤولة الأميركية أنَّ "أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن... وأنَّ غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيدان من مأساة الشعب السوري".

في غضون ذلك، وصفت أنقرة، أمس الأربعاء، اللقاء الرباعي الذي عقد في موسكو، الثلاثاء، لوزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا، بأنَّه كان مثمراً.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنَّ بلاده سعت من خلال مشاركتها في اجتماع موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن. وأشار أكار، عقب عودته من موسكو، إلى أنَّ الجانب التركي شدد خلال الاجتماع على احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأنَّ الغاية الوحيدة لوجود القوات التركية في شمال سوريا هي مكافحة "التنظيمات الإرهابية".