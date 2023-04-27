سیاسة

السوداني يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للعمل المناخي في دبي

وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان، "التباحث في العلاقات بين العراق والإمارات".
author_image أحمد حاجي
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أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعوة رسمية لحضور القمة العالمية للعمل المناخي في دبي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سلَّمها له القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد، لحضور (القمة العالمية للعمل المناخي) التي تمثل الانطلاق الرسمي لمؤتمر الإمارات للمناخ، للمدة من 1- 2 كانون الأول 2023".

وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان، "التباحث في العلاقات بين العراق والإمارات، وسبل الارتقاء بها وتطويرها، وبالخصوص الجانب الاقتصادي والاستثماري، الذي وضعت الحكومة له حيّزاً واسعاً في منهاجها الحكومي".

وبحسب البيان، "يهدف المؤتمر الذي يعد منصة عالمية لبحث قضايا المناخ، ودعم مسار مفاوضات المناخ بين دول العالم، إلى إيجاد حلول فاعلة ومنصفة، وتوحيد الجهود للحد من تأثيرات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة".

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