سیاسة

وزير الدفاع العراقي يستقبل طائرتي القوة الجوية العائدتين بالرعايا العراقيين من السودان

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصاً على الأقل وجرح الآلاف
author_image أحمد حاجي
العراق وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي استقبال الرعايا العراقيين السودان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم الخميس، طائرتي القوة الجوية العائدتين بالرعايا العراقيين من السودان.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، استقبل وزير الدفاع طائرتي القوة الجوية العائدتين من دولة السودان الشقيقة، واللتين أقلتا الرعايا والجالية العراقية من هناك".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن وصول طائرتي الجالية العراقية القادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي، وعلى متنهما (234) شخصاً، بينهم 16 مواطناً سورياً.

وتدور معارك عسكرية عنيفة في السودان، منذ 15 نيسان أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في نزاع على السلطة بعدما كانا حليفَين منذ انقلاب 2021 الذي أطاحا خلاله بالمدنيين.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصاً على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان، ولكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر.

وأوضحت نقابة الأطباء السودانية على صفحتها على موقع فيسبوك في بيان الخميس أن الخرطوم وحدها شهدت الأربعاء سقوط ثمانية من هؤلاء القتلى.

كذلك أكدت نقابة الأطباء السودانية تعرض 14 مستشفى للقصف وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.

وقال شعبان، هو مواطن سوري ينتظر أن يتم إجلاؤه في بورتسودان "الوضع في الخرطوم سيئ للغاية".

وأضاف لفرانس برس "كل ما نريده هو أن نصل بأمان إلى جدة (السعودية) أو إلى سوريا، نريد فقط مغادرة السودان".

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