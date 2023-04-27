سیاسة

رشيد والسوداني يؤكدان ضرورة دعم الحكومة وبرنامجها التنفيذي

وأكد البيان أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في القضايا السياسية العامّة".
author_image أحمد حاجي
السوداني وعبد اللطيف رشيد
السوداني وعبد اللطيف رشيد
العراق عبد اللطيف رشيد السوداني دعم الحكومة العراقية البرنامج التنفيذي

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ضرورة دعم الحكومة وبرنامجها التنفيذي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأكد البيان أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في القضايا السياسية العامّة، فضلاً عن الموضوعات التي تمسّ حياة المواطنين في جميع الجوانب".

وتابع أن "الرئيسين أكدا خلال اللقاء، ضرورة دعم الحكومة وبرنامجها التنفيذي، الذي تعمل من خلاله على توفير متطلبات أساسية، من شأنها أن ترتقي بالواقع اليومي لأبناء شعبنا".

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