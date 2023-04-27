برلمان النمسا يصوّت على وقف النسخة الورقية لإحدى أقدم الصحف في العالم

أربيل (كوردستان 24)- ستختفي النسخة الورقية من الصحيفة النمساوية "فينر تسايتونغ"، التي تأسّست في العام 1703 خلال إمبراطورية هابسبورغ.

وصوّت البرلمان النمساوي الخميس على قانون خاص بوسائل الإعلام، يتضمّن بنداً ينصّ على أنّ الأول من تموز يوليو سيكون اليوم الأخير لإصدار هذه الصحيفة التي تعدّ من الأقدم في العالم، وفقاً للجمعية العالمية للصحف (WAN).

غير أنّها ستستمرّ في الصدور عبر الإنترنت، مع إمكانية إصدار نسخ ورقية من حين لآخر "حسب الأموال المتاحة".

وكانت الصحيفة، التي بدأ نشرها تحت اسم Wiennerisches Diarium قبل تغيير اسمها في العام 1780، قد تمّ تأميمها في القرن التاسع عشر من جانب فرانسوا جوزيف الأول، وهي تنتمي إلى جمهورية النمسا.

وبصرف النظر عن الجزء التحريري البحت الذي ظلّ مستقلاً، فقد كانت منذ ذلك الحين صحيفة رسمية تنشر نصوصاً قانونية ومعلومات متعلّقة بالشركات النمساوية.

وتعتمد فينر تسايتونغ على العائدات الناتجة من هذا النشاط، ولكن الآن سيُعهد به إلى منصّة عبر الإنترنت، إذ أوضحت الحكومة أنّها تصرّفت بموجب توجيه أوروبي بشأن الأدوات الرقمية.