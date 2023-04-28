اقتصاد

مياه أربيل تباشر بمد خط الأنابيب الجديد الناقل لمياه إفراز3

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل مديرية المياه مد الأنابيب

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية المياه والمجاري في أربيل، موعد البدء بمد خط الأنابيب الجديد الناقل لمياه إفراز3، مشيرةً إلى انقطاع المياه في بعض أحياء المدينة ليومين بهذا الغرض. 

وأفادت المديرية في بيان "تجري أعمال توصيل أنبوب جديد من الصلب الكربوني بقطر 1500 ملم مع أنبوب GRP القديم بقطر 1500 ملم في مشروع حماية خط أنابيب المياه إفراز 3 في أربيل".

وأضافت أنه سيتم إيقاف العمل في محطة ضخ المياه للأحياء التي تغذيها أنابيب مياه إفراز 3 لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد 30 نيسان 2023 وحتى مساء الإثنين، الأول من أيار 2023. 

وتأتي إعادة تأهيل مشروع مياه إفراز-3 في أربيل وترميمه بعد أن تعرض خط الأنابيب لكسور في أماكن عديدة في الفترة الماضية، حيث وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، على صرف نحو 21 مليار دينار من أجل تأهيل خط الأنابيب الناقل لمياه إفراز 3 ومعالجة المشكلة بشكل جذري.

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