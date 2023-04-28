رئيس الوزراء مسرور بارزاني يصدر قراراً لحماية محصول القمح ودعم الفلاحين

أربيل (كوردستان24)- قال مدير الزراعة في أربيل هيمن مراد، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافق على إنفاق أربعة مليارات و201 مليون دينار توفير المبيدات الحشرية للفلاحين لتعزيز وتشجيع القطاع الزراعي.

وقال هيمن سعيد مراد لكوردستان24، الخميس، ان رئيس وزراء الإقليم وجه وزارة المالية والاقتصاد بإنفاق مبلغ قدره 4 مليارات و201 مليون دينار لشراء المبيدات الحشرية بهدف حماية محصول القمح هذا العام للمزارعين.

كما أشار مدير الزراعة في أربيل إلى أن القرار يهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي وحماية محصول القمح وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم، من خلال توفير المبيدات الحشرية التي تقضي على الكثير من الآفات الزراعية.

في غضون ذلك وجهت وزارة الزراعة والموارد المائية، المديريات العامة للزراعية في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة وكرميان باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفق القوانين والتعليمات، بهدف شراء وتوزيع المبيدات الحشرية على الفلاحين الكوردستانيين حسب النطاق الجغرافي.