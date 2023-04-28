اقتصاد

نحو نصف مليون سائح قصدوا إدارة سوران خلال 4 أشهر

author_image سوار أحمد
کوردستان السياحة سوران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية سياحة سوران، يوم الخميس 27 نيسان 2023، أن أكثر من نصف مليون سائح قصدوا إدارة سوران المستقلة خلال الثلث الأول من العام الحالي. 

وذكرت المديرية في بيان إنه "خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، دخل 503446 سائحاً إلى إدارة سوران المستقلة".

واضافت أن 26235 سائحاً جاؤوا إلى الإدارة المستقلة وأقاموا في مواقعها السياحية خلال عطلة رأس السنة. 

أما في الفترة من 4 كانون الثاني 2023 وحتى 1 نيسان 2023، فقد بلغ عدد السياح القادمين إلى سوران 423490 سائحاً.

وخلال عيد الفطر المبارك، قدم 53724 سائحاً إلى إدارة سوران المستقلة، لقضاء عطلة العيد في مصايفها ومنتجعاتها، بحسب البيان.

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