استشهاد مواطن واصابة اثنين آخرين بقصف تركي لجبل متين بقضاء العمادية

أربيل (كوردستان24)- استشهد مواطن وأصيب آخران اليوم الجمعة، إثر قصف للطائرات التركية على جبل متين، بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العمادية لكوردستان 24، ان الطائرات التركية قصفت جبل متين.

وأكد أن القصف اسفر عن مقتل مواطن وإصابة شخصين آخرين.

وكثيرا ما تنفذ القوات التركية عمليات عسكرية برية وجوية في البلدات والقرى الحدودية بإقليم كوردستان، والتي ينشط فيها عناصر لحزب العمال الكوردستاني، وسط مناشدات دائمة من سكان المنطقة لأنقرة وعناصر "العمال الكوردستاني"، بنقل معاركهم خارج حدود الإقليم.

ويستمر القصف بشكل متقطع داخل إقليم كوردستان على الرغم من تنديدات بغداد بخرق السيادة العراقية.