مجتمع

اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يدين الاعتداء على مسجد في سنجار.. ويوجه دعوة للمسلمين

يجب على الإدارة المحلية في سنجار والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية في أسرع وقت ممكن ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأعمال
author_image أحمد حاجي
لوغو اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
لوغو اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان
کوردستان اتحاد علماء الدين الاسلامي بيان إدانة الهجوم على مسجد سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أدان اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان في بيان له، اليوم الجمعة، الاعتداء على مسجد في سنجار، كما دعا المسلمين إلى التعامل بحذر مع الأحداث والتصرف بعقلانية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدم مجموعة من الأشخاص في يوم الخميس الموافق 27-4-2023 على مهاجمة مسجد (الرحمن) في سنجار، وتسببوا في ردود فعل سيئة.

نحن في اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان ندين بشدة مثل هذه الاعتداءات والإهانات والأعمال التخريبية، لأن المسجد مكان عبادة للمسلمين ولا يجوز لأحد أن يهينه تحت أي ذريعة أو اسم.

يجب على الإدارة المحلية في سنجار والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية في أسرع وقت ممكن ومعاقبة مرتكبي مثل هذه الأعمال، وعدم السماح بالفوضى والأعمال التخريبية بين المكونات وتعريض استقرار المنطقة للخطر.

ينبغي على جميع المكونات أن تكون على مستوى حماية رسالة التعايش السلمي واحترام الآخر وعدم السماح للأعمال التخريبية بأن تؤثر على أمن كوردستان والعلاقة بين المكونات، كما نحث المسلمين إلى التعامل مع الأحداث بحذر وعقلانية وبعيداً عن المستويات المتدنية التي لا تستند إلى معلومات.

اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان

28-4-2023

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