حزب الشعوب الديمقراطي يدعو إلى التصويت لكليجدار أوغلو في الانتخابات التركية

أربيل (كوردستان 24)- دعا حزب الشعوب الديمقراطي وحلفاؤه الجمعة إلى التصويت لكمال كليجدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية المقررة في 14 أيار مايو.

هذا الإعلان يأتي بأصوات أحد أكبر التكتلات في تركيا لتصب في مصلحة مرشح المعارضة ما يعقّد بشكل إضافي طريق أردوغان نحو ولاية جديدة.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قدم دعماً ضمنياً في نهاية آذار مارس لكمال كليجدار أوغلو عبر الإعلان أنه لن يرشح شخصية من صفوفه للانتخابات الرئاسية.

وقال تحالف العمل والحرية الذي يهيمن عليه حزب الشعوب الديمقراطي، القوة السياسية الثالثة في تركيا، في بيان "في هذه الانتخابات التاريخية، ندعو شعوب تركيا إلى التصويت لكمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية".

وقال الرئيس المشارك للحزب مدحت سنجار في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة سوزجو إن الانتخابات المقبلة "هي الأهم في تاريخ تركيا".

وأضاف "لذلك قررنا دعم كليجدار أوغلو".

ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثاً مع حصوله على 8,4% من الأصوات صانع ملوك في الانتخابات الرئاسية.

وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بأنه مرتبط بحزب العمال الكوردستاني، المجموعة المسلحة المصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

والشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".

"أهدافنا تتوافق"

تعرض الكورد لحملات قمع في ظل الحكومات المتعاقبة، ما ساهم في وصول حزب أردوغان العدالة والتنمية إلى السلطة قبل عقدين.

وقام أردوغان برفع القيود اللغوية والثقافية التي كانت مفروضة على الكورد وحاول حل القضية الكوردية في البلاد عبر المفاوضات.

لكن انهيار هذه المفاوضات في 2015 تبعته موجة عنف وحملة قمع شنتها الحكومة على المجموعات الكوردية.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي تهديداً بالحظر، وسيقدم مرشحين للانتخابات التشريعية التي تنظم أيضاً في 14 أيار مايو تحت راية حزب الخضر اليساري.

وتابع سنجار "لدينا هدفان استراتيجيان: الأول إنهاء نظام حكم الرجل الواحد والثاني أن نصبح القوة الأكثر نفوذاً في التحول الديمقراطي".

وقال "أهدافنا تتوافق مع كمال كليجدار أوغلو بشأن إنهاء نظام حكم الرجل الواحد".

ويهدف حزب الشعوب الديمقراطي إلى إفساح المجال للمعارضة للفوز اعتباراً من الدورة الأولى بحسب ما قال سنجار.

تظهر استطلاعات الرأي أن كمال كليجدار أوغلو الذي يرأس تحالفاً من ستة أحزاب معارضة، في موقع جيد في مواجهة الرئيس أردوغان.

وواصل أردوغان المصاب بفيروس معوي، الجمعة تعليق أنشطة حملته الانتخابية لليوم الثالث على التوالي قبل 16 يوماً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وبحسب البرنامج الذي أعلنته الرئاسة التركية فإن الرئيس البالغ 69 عاماً سيتحدث فقط عبر الفيديو مساء من القصر الرئاسي في أنقرة بمناسبة تدشين جسر في أضنه (جنوب).

وألغى أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 20 عاماً كل التزاماته منذ مساء الثلاثاء وبينها حدث كان منتظراً بشدة وهو تدشين أول محطة نووية في تركيا.

واضطر الرئيس التركي الخميس للتحدث عبر رابط فيديو بمناسبة افتتاح محطة أكويو في جنوب البلاد وبدت عليه علامات التعب، في أول ظهور على التلفزيون في بث مباشر منذ حوالى 48 ساعة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بعد ظهر الخميس أن أردوغان مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء. وقال "هو في وضع جيد. آثار الالتهاب المعوي تراجعت. سيستأنف برنامجه في أسرع وقت ممكن".

إلا أن هذه الوعكة لا تأتي في الوقت المناسب بالنسبة لرئيس البلاد، وخصوصاً أن 3,4 ملايين تركي سجّلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع خارج البلاد، بدأوا الخميس الإدلاء بأصواتهم.