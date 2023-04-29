مقتل مواطن وإصابة آخر على يد داعش في " گوير"

أربيل (كوردستان24)- خطف عناصر داعش الارهابي مواطنين كورديين في بلدة گوير، حيث قتلوا أحدهم أنقذ الاخر وهو مصاب.

وقال مصدر مطلع لكوردستان24 "ان يوم أمس قام عناصر داعش الارهابي باختطاف مواطنين كورديين في بلدة گوير، كانوا يصطادون السمك في النهر، قتلوا أحدهم وأنقذ الاخر وهو مصاب".

وأضاف المصدر "أن المواطنين تأخرا في العودة الى المنزل، وكانت هواتفهم مغلقة، فأبلغت عائلاتهم الاجهزة الامنية في المنطقة بأنهم ذاهبون الى النهر ولم يعودا حتى الآن".

وأوضح المصدر لكوردستان24 "أن الشخص المقتول كان جندياً في الجيش العراقي والشخص الذي أصيب كان مدنياً".