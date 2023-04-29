رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يصل إيران

أربيل (كوردستان 24 ) - وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تابعته كوردستان 24 أن "الرئيس رشيد ترأس وفدا رفيع المستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فضلا عن عدد من المستشارين وكبار المسؤولين".

وأوضح البيان أن " الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث من المؤمل أن تشهد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين"، مشيرا الى أن "السيدة الاولى شاناز إبراهيم أحمد ترافق الرئيس رشيد في زيارته".

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف قد تلقى، في وقت سابق دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.