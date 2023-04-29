سیاسة

إفتتاح طريق مطار بغداد بعد 20 سنة على إغلاقه وتحديد الفئة المشمولة للمرحلة الثانية

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - حدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الفئة المشمولة في المرحلة الثانية من افتتاح طريق مطار بغداد الدولي.

وقال السوداني في تصريح للتلفزيون الرسمي: "افتتحنا اليوم المرحلة الأولى من طريق مطار بغداد الدولي أمام عجلات المسافرين".

وأضاف أن "المرحلة الثانية من افتتاح طريق مطار بغداد تتضمن السماح لمن يريد الاستقبال".

وأوضح أن "افتتاح طريق مطار بغداد يأتي ضمن توجهات الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم، طريق مطار بغداد الدولي أمام العجلات الخاصة بالمواطنين المسافرين بعد أكثر من 20 سنة على اغلاقه.

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