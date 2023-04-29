الجيش السوداني خاص لكوردستان 24: نرفض أي حوار مع قوات الدعم السريع

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد المتحدث باسم الجيش السوداني لكوردستان 24 إنهم يرفضون أي محادثات مع قوات الدعم السريع "حتى يلقوا أسلحتهم" ، وقال: "هناك احتمال لتمديد وقف إطلاق النار لفترة أطول.

قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في تصريح خاص لكوردستان 24 عبر الهاتف اليوم السبت إنهم يرفضون أي محادثات مع قوات الدعم السريع "لأن ما تقوم به هذه القوات هو انقلاب على الجيش ويجب معاقبته.

وأضاف العميد عبدالله : "لن نجري أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى يلقوا أسلحتهم،والقرار متروك لهم. فليسلموا أسلحتهم وسوف نتفاوض بشكل سلمي أم لا" واذا واصلوا القتال ، فان الجيش السوداني سيحل المشكلة بالقوة ، رغم أننا لسنا مع هذا الشي. "

وكان الجيش السوداني وافق ، الجمعة 28 نيسان 2023 ، على تمديد وقف إطلاق النار في الخرطوم لمدة 72 ساعة أخرى.

وتابع المتحدث بأسم الجيش السوداني "من المرجح أن يتم تمديد وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع لفترة أطول من خلال وساطة الولايات المتحدة الامريكية والسعودية وعدد من الدول الأخرى مشيرا :" أن عددًا من الدول أغلقت مؤقتًا سفاراتها في الخرطوم بسبب توتر الوضع وتقوم حاليًا بإجلاء مواطنيها ، لكنها ستعيد فتح سفاراتها بعد أن تعود الأوضاع الى طبيعتها .

يأتي هذا في وقت قال مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة ، هاديس إدريس ، الثلاثاء 25 نيسان 2023 ، إن قوات الدعم السريع ترغب في الاستيلاء على السلطة من خلال انقلاب ، وهو أمر غير مقبول. وأضاف مبعوث الأمم المتحدة للسودان إن أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب الآلاف جراء هذه الاشتباكات.

وتابع "اربعة من القتلى من موظفي الامم المتحدة." في غضون ذلك ، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، يوم الأربعاء 19 نيسان 2023 ، إن الوضع في السودان مقلق للغاية وتم إغلاق بعض المستشفيات بسبب القتال ونقص الموظفين والإمدادات الطبية. وقال "ندين كل عمليات القتل ونتعاطف مع اخواننا وأخواتنا السودانيين". وقال تيدروس أدهانوم إن التقارير أشارت إلى أن بعض المرافق الصحية تعرضت للنهب وأن البعض الآخر تستخدم لأغراض عسكرية،وتم إغلاق بعض المستشفيات أو على وشك الإغلاق بسبب القتال ونقص العاملين والإمدادات الطبية.

وكانت الاشتباكات إندلعت في صباح يوم 15 من الشهر الجاري 2023 ، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وعدة مدن أخرى.