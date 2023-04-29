الرئيس مسعود بارزاني : مصلحة كوردستان فوق كل شيء

أربيل (كوردستان 24 ) - شدد الرئيس مسعود بارزاني ، خلال لقائه بوفد مشترك للممثليات الأجنبية في أربيل ، على أن كوردستان فوق كل المصالح الأخرى.

استقبل الرئيس مسعود بارزاني وفدا مشتركا من الممثليات الاجنبية في اربيل مؤلفا من السيدة روزي كيف القنصل العام للمملكة المتحدة في اربيل وجاكو بيرندز القنصل العام لهولندا في اربيل كلاوس ستريشر والقنصل العام الالماني في اربيل توكليد بيغ ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أربيل وكاثرين كروفت رئيسة الدائرة السياسية في القنصلية الأمريكية في أربيل.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية والعملية السياسية في إقليم كوردستان والانتخابات ، حيث هنأ الوفد الضيف موعد الانتخابات في إقليم كوردستان وشدد على أهمية إجراء الانتخابات وإعلاء القيم الديمقراطية.

وأطلع الرئيس بارزاني الوفد على التزام إقليم كوردستان بثقافة الديمقراطية والانتخابات وأشار إلى أن الشعب الكوردي قدم التضحيات للعيش بحرية وترسيخ وتنفيذ القيم الديمقراطية لأول مرة منذ انتفاضة الشعب الكوردي عام 1991 في بلدة كويسنق ،مؤكدا إنه يجب الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات.

وشدد الرئيس بارزاني للوفد الضيف على أن مصلحة كوردستان فوق كل المصالح الأخرى وأن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها حفاظا على شرعية وقيم الديمقراطية .

وحول طبيعة ونوعية مشاركة المكونات في هذه الانتخابات أكد الرئيس بارزاني ان الخيار والقرار يعود لهم وسندعم أي قرار يتخذونه .