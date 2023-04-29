الامطارالغزيرة الاخيرة أسعدت مربي الماشية وزادت من منتجات الحليب في عقرة

أربيل (كوردستان 24 ) - إنتعشت السهول والوديان الخضراء في عقرة هذا العام بسبب كثرة الامطار الامر الذي أسعدت أصحاب الأغنام والماشية الذين عبروا عن سعادتهم بالقول "هذا العام يمكننا استخدام الحشائش وتوفير العلف الجيد لحيواناتنا.

جميل حسن ، مربي مواشي في عقرة:"لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ، كان وضعنا سيئًا للغاية،وانخفضت أسعار الماشية كثيراً وعلى العكس من ذلك ، أصبحت أسعار الشعير والإمدادات الأخرى أكثر تكلفة.

أدى إحياء الغطاء النباتي في المنطقة إلى زيادة إنتاج الحليب من الأغنام والماشية ومربي الماشية في عقرة وأصبحوا يبيعون أغنامهم وماشيتهم مرتين في اليوم.

صادق هركي ، مزارع ماشية في عقرة ، دعا حكومة إقليم كوردستان إلى إنشاء مصنع في منطقته لبيع الحليب للأغنام والماشية و قال: "لدينا الكثير من الحليب هذا العام ، لكن لا أحد يشتري منا".

وتابع :" طبيعة المنطقة من ناحية ومناخها من ناحية أخرى دفع عددًا كبيرًا من مواطني عقرة إلى تربية الأغنام والماشية لكسب لقمة العيش. وهناك أكثر من 700 ألف رأس من الأغنام والماشية في عقرة يتم تربيتها من قبل المواطنين واستخدامها للأغراض التجارية.