أمن

الجيش الأميركي يعلن منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة

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جنديان أميركيان يلقيان التحية العسكرية للعلم الأميركي (وكالات)
جنديان أميركيان يلقيان التحية العسكرية للعلم الأميركي (وكالات)
العالم الجيش الأميركي طائرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأميركي منع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة الأسبوع المقبل، باستثناء المهام الأساسية، بعد تحطم أربع مروحيات خلال شهر واحد.

وأمر رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جيمس ماكونفيل، "بتجميد الطلعات الجوية بعد حادثين سقط فيهما قتلى" الخميس في ألاسكا وأواخر آذار في ولاية كنتاكي، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسعة أشخاص على التوالي، حسب بيان.

وأضاف أن "هذا القرار يمنع جميع طياري الجيش من الطيران باستثناء المشاركين في مهام أساسية، إلى أن يكملوا التدريب اللازم"، وفق فرانس برس.

وقال: "خلال هذه الفترة، سيراجع الجيش إجراءات الموافقة وإدارة المخاطر وبرنامج التدريب على صيانة الطيران وتوحيد تدريب الأطقم الجوية وإدارتها ومسؤولية الإشراف".

وقال إن الوحدات العاملة يجب أن تنجز هذا التوقف من الأول إلى الخامس من أيار، والحرس الوطني والاحتياط بحلول 31 أيار.

ولقي ثلاثة جنود أميركيين مصرعهم وجرح رابع الخميس في تصادم مروحيتين هجوميتين من طراز أباتشي أثناء عودتهما من تدريبات في ألاسكا.

 وفي نهاية مارس آذار، قُتِل تسعة جنود في تحطم مروحيتين من طراز بلاك هوك خلال تمرين ليلي في كنتاكي.

 

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