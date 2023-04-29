إدارة مستشفى حلبجة للأطفال تُخصّص "الوفاء" الأهلي لاستقبال مرضى السحايا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مستشفى حلبجة للأطفال، آراس هورامي، اليوم السبت، عن تخصيص مستشفى الوفاء الأهلي لاستقبال مرضى التهاب السحايا.

يأتي ذلك، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالتهاب السحايا في محافظات السليمانية، حلبجة وكرميان، بين الأطفال دون سن 18 عاماً.

وقال هورامي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "بسبب امتلاء مستشفى حلبجة بعدد كبير من حالات الإصابة، وعدم وجود شاغر، قررنا تخصيص مستشفى الوفاء لاستقبال المرضى".

ودعا مدير مستشفى حلبجة الآباء والأمهات بضرورة "توعية أطفالهم وتوجيههم للاعتناء بنظافتهم، وإبعادهم عن الأماكن المزدحمة، وفي حال اضطرارهم لذلك، عليهم ارتداء الكمامات والقفازات".

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أرسلت في وقتٍ سابق، لجنةً خاصة لعلاج المرضى، عبر توفير الأدوية اللازمة والإرشادات الخاصة، لمنع ازدياد انتشار المرض.