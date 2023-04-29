سیاسة

برلمانية عراقية: لا عذر لـ بغداد في عدم إرسال حصة كوردستان من الموازنة

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کوردستان بليسا جبار فرمان البرلمان العراقي إقليم كوردستان موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت نائبة في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أنه لا عذر لبغداد في عدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وقالت بليسا جبار فرمان في تصريحٍ  لـ كوردستان 24، إن البرلمان العراقي "أرجأ الموافقة على الميزانية ولا عذر لبغداد في عدم إرسال حصة إقليم كوردستان".

وأضافت فرمان أن إقرار الموازنة في البرلمان "متأخر جداً وكل جهودنا هي لتثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق".

ووقّعت أربيل وبغداد في الرابع من شهر أبريل نيسان الجاري، اتفاقيةً لتصدير النفط من إقليم كوردستان عير ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "سومو" العراقية بيع نفط الإقليم، على أن تودع العائدات في حسابٍ مصرفي يكون تحت إدارة حكومة كوردستان.

 

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