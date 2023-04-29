الرئيس العراقي يلتقي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى علي خامنئي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى في العاصمة الإيرانية طهران، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى علي خامنئي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة الراسخة والقائمة بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيزها وتقويتها وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين".

بدوره "رحب المرشد الأعلى برئيس الجمهورية، مؤكداً حرص الجمهورية الإسلامية على دعمها الدائم للعراق ووقوفها إلى جانبه تحقيقاً للاستقرار في المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وختم البيان أنه "تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

ووصل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار زيارة رسمية.

وعقد الرئيس العراقي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فضلاً عن اجتماعه مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.