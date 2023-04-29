عبد السلام برواري: بعض الأطراف تحاول وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني لإجراء الانتخابات عبد السلام برواري، اليوم السبت، أن الحزب الديمقراطي أبدى استعداده لإجراء الانتخابات، فيما أشار إلى وجود بعض الأطراف التي تضع العراقيل أمام إجرائها.

وقال عبد السلام برواري في مقابلة مع كوردستان 24، "يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، وليس لديه الخشية من إجرائها".

وأضاف أن "هناك بعض الأطراف التي تحاول وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، ولا تريد أن تُجرى في موعدها المُحدد".

وأكد برواري أن "الرئيس بارزاني شدد اليوم أثناء اجتماعه مع وفد مشترك من ممثلي الدول الأجنبية، أن مصلحة كوردستان فوق كل المصالح الأخرى، ويجب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد خلال هذا العام".

وشدد على أن "الديمقراطية تفقد معناها الحقيقي، إن لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وعبّر عن اعتقاده بأن "الانتخابات لن تُجرى في موعدها المُحدد، إن استمرت الخلافات الموجودة حالياً".

وتابع "يجب على المحكمة الاتحادية أن تُقر في جلسة يوم الأربعاء المقبل، ضرورة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في موعدها المحدد".

واستقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 29 أيار مايو 2023، وفداً مشتركاً من البعثات الأجنبية في أربيل.

وتألف الوفد من القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل روزي كيف، والقنصل العام لهولندا في أربيل جاكو بيرندز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أربيل كلاوس ستريشربيج، ورئيسة القسم السياسي في القنصلية الأمريكية في أربيل كاثرين كروفت.

وخلال اللقاء تم تبادل الآراء حول آخر مستجدات العملية السياسية والانتخابات في إقليم كوردستان، حيث هنأ الوفد الضيف تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم.

وأطلع الرئيس بارزاني الوفد الضيف مدى إلتزام إقليم كوردستان بثقافة الديمقراطية والانتخابات، مؤكداً أن الشعب الكوردستاني قدم التضحيات في سبيل حياة حرة كريمة من خلال تنفيذ قيم الديمقراطية.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أنه وبعد انتفاضة عام 1991 في كويسنجق تحديداً، تم الإعلان لأول مرة بأنه يتعين علينا الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات.

وشدد الرئيس بارزاني على أن مصلحة كوردستان فوق كل المصالح الأخرى، مبيناً أنه لحماية شرعية وقيم الديمقراطية، ينبغي إجراء الانتخابات في كوردستان في موعدها المحدد خلال هذا العام.

وفي وقت سابق، حددت رئاسة إقليم كوردستان، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أكدت أن جميع الجهات متفقة على الموعد.

وذكر بيان رئاسة الإقليم، أنه "بناء على المادة رقم 1 لسنة 2005 المعدل، حدد رئيس إقليم كوردستان يوم 18-11-2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم".