سیاسة

الإطار التنسيقي يحدّد موعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى مجلس النواب العراقي (وكالات)
مبنى مجلس النواب العراقي (وكالات)
العراق مجلس النواب موازنة الإطار التنسيقي عارف الحمامي

أربيل (كوردستان 24)- نفى عضو الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، وجود خلافٍ سياسي بين القوى والأحزاب العراقية حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

مؤكّداً أنه ستتم الموافقة على المشروع منتصف مايو أيار المقبل.

وقال الحمامي في تصريحٍ صحفي، "لا يوجد خلاف سياسي بين القوى والأحزاب على مشروع قانون الموازنة، وستحل اللجان النيابية مع السلطة التنفيذية جميع الملاحظات التي أبداها النواب.

وأضاف: "بحسب إجماعٍ برلماني، ستتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية منتصف شهر مايو أيار المقبل".

وكان مجلس النواب العراقي صادق في الـ 13 مارس آذار الماضي، على مسودة مشروع الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، والمقدرة بـ 198 ترليون دينار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف