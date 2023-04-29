تظاهراتٌ تعمُّ مدناً فرنسية ضد خطط الحكومة بشأن الهجرة

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر آلاف، بينهم الكثير من اللاجئين غير الشرعيين، اليوم السبت، في باريس وعدد من المدن الفرنسية؛ احتجاجاً على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي، وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي.

وفي باريس، سار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "لا لقانون دارمانان. ضد القمع والسجن والترحيل"، في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

واحتج المتظاهرون أيضاً على عملية "وامبوشو" التي تقدم بها دارمانان لطرد مهاجرين، أغلبهم من جزر القمر، من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

وأكدت نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، ماري -كريستين فيرجيا، أن "الطريقة التي تتم بها معاملة سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا".

وفي مرسيليا، تظاهر نحو 300 شخص. واعتبر سعيد محمدي، وهو مسؤول مدني من جزر القمر، أن قانون دارمانان والعملية في مايوت مترابطان.

وفي مدينة رين (شمال غرب)، تظاهر أكثر من 1500 شخص مرددين "تسقط دولة البوليس"، بحسب فرانس برس.