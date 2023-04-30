سیاسة

الصحاف: إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي

author_image سوار أحمد
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العراق إجلاء السودان العراقيين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية، يوم السبت، إجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي، بالتنسيق مع السلطات الإماراتيَّة.

وقال الناطق باسم الخارجية، احمد الصحاف،في بيان، إنه "تم اجلاء 7 مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي، بالتنسيق مع السلطات الإماراتيَّة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في 27 نيسان ابريل 2023، عن إجلاء 234 عراقياً و16 سورياً من السودان.

ووجّه رئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني في 25 من نيسان الجاري، الجهات المعنية بـ "بذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان، وضمان سلامتهم؛ بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة".

وكشفت الخارجية العراقية ان إجمالي عدد الجالية العراقية في السودان يبلغ نحو 300 مواطناً. 

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