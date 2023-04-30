الصحة العراقية ترسل فريقا مختصا الى السليمانية بشأن مرض السحايا

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه وزير الحصة صالح الحسناوي، اليوم الاحد، بإرسال فريق مختص الى محافظة السليمانية بشأن مرض السحايا.

وذكرت وززارة الصحة في بيان تابعته كوردستان 24 ، أن "الصحة سجلت زيادة نسبية بحالات الإصابة بمرض السحايا في السليمانية والمناطق المجاورة لها"، مؤكدة أن "الوزارة لم تسجيل وفيات حتى الآن".

وأضافت أن "مرض السحايا موجود في العراق وتسجل حالات بشكل فردي في جميع المناطق، لكن ما حصل في السليمانية وبعض المناطق المجاورة لها، هو زيادة نسبية بأعداد الحالات، وعلى الفور وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بإرسال فريق عالي المستوى من دائرة الصحة العامة مكون من مختصين من المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية وخبراء في مجال علم الوبائيات".

وأشارت الوزارة بحسب البيان الى أن"الفريق توجه إلى المنطقة، واطلع على الحالات، وتم إجراء الفحوصات وأخذ العينات منهم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد"، لافتاً إلى أن "النقطة المهمة هي عدم وجود حالات وفاة حتى الآن، وجميع الحالات المسجلة مسيطر عليها وتم اتخاذ اللازم معها".

وبينت أن "المصابين يستجيبون للعلاج والكثير منهم خرجوا متحسنين"، مشيرة الى أن "ننتظر الفحوصات للعينات بغية الوقوف على أسباب الزيادة".

وأوضحت الوزارة بحسب البيان أن "الوزير دعا المواطنين إلى عدم الإنجراف خلف التهويل وما ينشر في بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي".

وأكدت أن" وزير الصحة يتابع الموضوع شخصياً، وأرسل فريقاً متخصصاً إلى المناطق التي سجلت إصابات، وتم أخذ العينات والمباشرة بدراسة الحالات من وجه نظر وبائية، وسيتم إعلان النتائج وأي تفاصيل بشكل رسمي