الخارجية العراقية لكوردستان 24: حتى الآن تم إجلاء 254 عراقيا من السودان

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف اليوم الأحد 30 نيسان ابريل 2023، ان عملية إجلاء العراقيين من السودان لا تزال جارية، مؤكدا إجلاء 254 عراقيا وسوريا حتى الآن منذ اندلاع النزاع في السودان.

وقال الصحاف، ان مجموع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان، هو 270 شخصا، منهم 254 عراقيا، و16 شخصا سوريا.

وأشار أحمد الصحاف إلى أن عملية إعادة المواطنين العراقيين والسوريين، مرت بعدة مراحل مختلفة؛ ففي المرحلة الأولى تمت إعادة 234 مواطنا، و21 في المرحلة الثانية، وثمانية في المرحلة الثالثة، وسبعة في المرحلة الرابعة.

وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية العراقية أن إجلاء المدنيين، تم بالتعاون مع السلطات السعودية والإماراتية، حيث نقلوا أولا إلى "جدة وأبو ظبي"، ثم عادوا إلى العراق، مؤكدا أن العملية مستمرة "حتى نعيد جميع المواطنين العراقيين".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شيع السوداني قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إرسال طائرتين خاصتين إلى السودان بناء على أوامره بإعادة المواطنين العراقيين العالقين في السودان.