بمشاركة العراق.. 4 وزراء خارجية عرب يجتمعون في عمّان لبحث القضية السورية

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، أن العاصمة عمان ستستضيف يوم غد الاثنين 4 وزراء خارجية عرب من أجل بحث القضية السورية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان تابعته كوردستان 24 ، إن "يوم غد في عمّان سيكون إجتماع مرتقب على المستوى الوزاريّ، يشارك فيه وزراء خارجيَّة العراق والأردن والسعوديّة ومصر وسوريّا، لبحث المسألة السوريّة".

وأكد الصحاف أن "العراق يجدد موقفه الثابت من أعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربيَّة وفق حلٍّ سياسيّ يعزز أمنها وأستقرارها".

ويأتي الاجتماع مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وذلك بعد زيارتين أجراهما وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في نيسان الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

وتأتي تلك التطورات قبيل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو/ أيار 2023.