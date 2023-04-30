المغنية العالمية مادونا تصدر "كليب" عن حرب العراق بعد 20 عاماً من منعه

أربيل (كوردستان 24 ) - أصدرت المغنية العالمية مادونا الفيديو الموسيقي الأصلي لأغنية "American Life" الذي تم إلغاؤه قبل 20 عاماً بسبب محتواه عن حرب العراق.

وعلى مدى 5 دقائق، تظهر عارضات بأزياء عسكرية، وخلفهنّ على شاشة كبيرة عدد من المشاهد التي تجسّد ضحايا الحرب من أطفال ونساء.

ويسلط الفيديو الضوء على العنف الشديد الذي استعمل في الحرب، إذ عرض بعض الضحايا، الذين يمثلون العراقيين، مبتوري الأطراف.

وعرض الفيديو أيضاً عبر الشاشة صوراً لضحايا الحرب الحقيقيين، قبل أن تنطلق مادونا من الكواليس بدبابة، وتُلقي قنبلة يدوية على كلّ الذين كانوا في المدرج.

وكانت مادونا قد شرحت سابقاً أن التصوير كان قبل الحرب، لكنّها قررت عدم بثّ الفيديو آنذاك بسبب الحساسية واحتراماً للقوات المسلّحة.

وقد انتشرت عبر وسائل التواصل لقطات مثيرة للجدل في النسخة الأخيرة مثل صورة شبيه جورج دبليو بوش الذي يمسك بقنبلة يدوية، ويشعل بها سيجارته في نهاية العرض.

لكن يبدو أنّه تمّ حذف هذه اللقطة من الفيديو، لما تشير إليه من رسائل مبطّنة وشائكة، قد تتسبّب بإثارة الجدل في المجتمع الأميركي الذي كان جزء كبير منه رافضاً لفكرة الحرب.