منح سندات تمليك لأكثر من 13 ألف قطعة أرض في عاصمة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، اليوم الأحد، منح سندات التمليك لأكثر من 13 ألف قطعة أرض في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع محافظ اربيل أوميد خوشناو.

وقال عوني خلال المؤتمر، إن الوزارة قررت منح سندات التمليك لـ13 الفاً و289 قطعة أرض في محافظة أربيل، و تحويل جنسها من "الكارت" إلى "الطابو" أي الملك الصرف.

من جهته أعرب المحافظ في المؤتمر ذاته، عن شكره لوزارة البلديات والعدل والمالية والزراعة والموارد المائية مع مديرية البلديات العامة في اربيل على التعاون في تحويل جنس تلك الأراضي من الكارت إلى سند التمليك.

وأكد أنه في غضون مدة قصيرة تم منح 13 الف و289 قطعة أرض في اربيل سندات تمليك، داعياً أصحاب تلك الأراضي إلى مراجعة مديريات البلدية لإستكمال معاملاتهم والحصول على "الطابو" السند.

وكان رئيس بلدية محافظة اربيل عبد الواحد احمد قد أعلن في العام 2020 تحويل جنس 65 الف منزل وقطعة ارض من "الكارت" الى "الطابو".

وأعلنت المديرية العامة للاستثمار في محافظة أربيل ، مطلع العام 2023، الشروع بمنح سندات التمليك للمشاريع السكنية الاستثمارية في المحافظة.

يشار الى ان اراضي "الكارت" تُطلق محليا في اقليم كوردستان على تلك التي وزعتها البلديات والاراضي الزراعية التي تحولت الى احياء ومجمعات سكنية من دون منحها سندات تمليك رسمية من مديريات التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل.