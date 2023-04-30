كتلة الحزب الديمقراطي توجه طلبا لرئاسة برلمان كوردستان بشأن الانتخابات

أربيل (كوردستان 24 ) - وجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، اليوم الاحد، طلبا الى رئاسة البرلمان بشأن الانتخابات التشريعية.

وقالت الكتلة في وثيقة اطلعت عليها كوردستان 24 ان "على برلمان كوردستان اتخاذ خطواته التشريعية و الفنية و التنظيمية و الإدارية لإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد ".

واضافت انه " في جلسة 14 من آذار 2023 تم اصدار القرار بتشكيل اللجان و قد انهت اللجان مهمتها، و عليه فان برلمان كوردستان يجب ان يضع منح الثقة لمجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جدول جلساته وتفعيل المفوضية قبل تاريخ 18 أيار المقبل اي قبل ستة اشهر من موعد اجراء الانتخابات المحدد و ألّا تبقي الذارئع لتأجيل الانتخابات ".

وتابعت كتلة الحزب الديمقراطي ان " قانون الانتخابات كان في الفترة الماضية يشكل عائقا، و لكن هناك الان تفاهماً إيجابياً بين الجهات السياسية لتعديل قانون الانتخابات، وابدى الحزب الديمقراطي الكثير من المرونة في هذا الخصوص من اجل اجواء الانتخابات في موعدها المحدد".

وطالبت الكتلة بالمضي بـ"القراءة الاولى لجميع مقترحات القوانين التي تقديمها للبرلمان، وادخالها الى العملية التشريعية لكي يتسنى تفعيل عمل مفوضية الانتخابات قبل تاريخ 18/5/1023 و اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أصدر في نهاية شهر آذار 2023 مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.