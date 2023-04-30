صحة وبیئة

أطباءٌ في أوروبا يحذّرون من نقص أدوية الأطفال

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المضادات الحيوية وعلاجات الربو أبرز الأدوية (وكالات)
المضادات الحيوية وعلاجات الربو أبرز الأدوية (وكالات)
العالم الربو المضادات الحيوية

أربيل (كوردستان 24)- حذّر أطباء الأطفال في دول أوروبية عدة من نقص أدوية للأطفال منها المضادات الحيوية وعلاجات الربو.

وقال الأطباء في رسالة موجهة إلى وزراء الصحة، إن من الضروري إيجاد حل سريع وموثوق ودائم للمشكلات التي تواجهها مخزونات الأدوية في أوروبا.

وأضافوا في الرسالة الموجّهة إلى وزراء الصحة في النمسا وفرنسا وألمانيا ومنطقة جنوب تيرول الإيطالية وسويسرا "صحة أطفالنا وصغارنا في خطر بسبب نقص الأدوية في كل أنحاء أوروبا".

وأشار الأطباء إلى أنه من مسؤولية صناع القرار السياسي ضمان الإنتاج والإمداد الكافيين للتأكد من توافر الأدوية الأساسية لرعاية الأطفال.

لافتين في القوت ذاته، إلى أن من الضروري أن تكون المضادات الحيوية وأدوية تسكين الآلام وأدوية الحمى والربو واللقاحات متوافرة، وفق الجزيرة نت.

ورداً على الرسالة، كتب وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ على تويتر أن المخاوف "مبررة تماماً"، مشيراً إلى أن قانوناً يهدف إلى معالجة قضايا تسليم الأدوية معروض حالياً على البرلمان الألماني.

وفي فصل الشتاء شهدت أوروبا نقصاً في المضادات الحيوية وأدوية الأخرى، إذ تسببت الأمراض المتزايدة خصوصاً بين الأطفال بزيادة الطلب على الأدوية.

 

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