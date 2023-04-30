المعارضة التركية تعتزم نشر نصف مليون مراقب لمنع تزوير الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم تحالف المعارضة التركية، نشر نحو 500 ألف مراقب، مكوّن من محامين ومتطوّعين، على 50 ألف مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال حزب الشعب الجمهوري، الحزب البارز في كتلة المعارضة الرئيسية في تركيا، إن الكتلة تعتزم نشر نحو 500 ألف شخص لمراقبة عمليات التصويت الأكثر أهمية في الانتخابات التي تشهدها البلاد في 14 مايو أيار وسط مخاوف من التزوير.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوجوز كان ساليجي، في مؤتمرٍ صحفي: "نحشد ما يصل إلى نصف مليون شخص في 50 ألف مركز اقتراع، تضم 192 ألف صندوق اقتراع عبر تركيا".

وأكّد ساليجي الذي يشرف على جهود سلامة الانتخابات لتحالف الأمة التركي المؤلف من ستة أحزاب، أن هناك "مخاوف جادة" بشأن سلامة الانتخابات بما في ذلك مشاكل فنية محتملة خلال التصويت أو الفرز في يوم الانتخابات.

وفي الانتخابات السابقة، بما في ذلك انتخابات 2019 المحلية، تعرضت وكالة أنباء الأناضول الرسمية لانتقادات بسبب تلاعب مزعوم في البيانات.

ورغم المخاوف من التلاعب، فإن المعارضة واثقة من أنها سوف تفوز على تحالف الشعب المنتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، ليعطي للعالم "مثالاً على إطاحة زعيم أوتوقراطي شعبوي من خلال انتخابات ديمقراطية".

ويخوض رئيس المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، الانتخابات أمام الرئيس الحالي أردوغان الذي يشغل المنصب منذ عقدين، إلى جانب سنان أوغان مرشّح تحالف "الأجداد" ومحرّم إينجه المرشّح الرئاسي السابق الذي استقال من حزب "الشعب الجمهوري" عام 2021.