بعد 92 عاماً.. رقمٌ صامد يتهاوى أمام هالاند

أربيل (كوردستان 24)- افتتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لفريقه مانشستر سيتي أمام مضيفه فولهام مساء الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الثالثة من بدء اللقاء، إثر تعرض زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز للعرقلة من قبل مدافع فولهام تيم ريام، وفق موقع كورة.

وذكرت بي بي سي أن هالاند الذي رفع رصيده في الدوري إلى 34 هدفاً، عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب واحد في موسم واحد بالبريميرليج، المسجل باسم أندي كول (1993-1994) وألان شيرر (1994-1995)..

من ناحيتها، أكدت شبكة "سكواوكا" أن هالاند بات أول لاعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي يسجل 50 هدفاً في كافة المسابقات بموسم واحد، منذ عام 1931.

وأضافت شبكة "أوبتا" للإحصائيات" أن هالاند سجل هذا الموسم (50 هدفاً)، أكثر بـ 21 هدفاً من أي لاعب في الفرق الإنجليزية بكافة المسابقات.

كما أحرز النرويجي أهدافاً أكثر من 7 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز بكافة المسابقات أيضاً.